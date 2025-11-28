Ciudad MCY

Arribó vuelo número 93 de Gran Misión Vuelta a la Patria con 136 connacionales

PorRafael Velásquez

Nov 28, 2025

CIUDAD MCY.- A través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira, el vuelo número 93 con 136 venezolanos provenientes de Arizona, Estados Unidos.

Se pudo conocer, que entre ellos se encuentran 24 mujeres, 104 hombres y nueve niños que retornaron en dicho vuelo, gracias a esta gran misión creada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2018.

Vale recordar, que recientemente el vuelo número 92 de este plan arribó a la nación con 175 connacionales, donde fueron recibidos por autoridades nacionales y personal de atención integral.

Este grupo estaba conformado por 142 hombres, 26 mujeres, dos niños y cinco niñas, entre ellos, los menores Aidan Acuña de cuatro años y Aleximar Ojeda de 15 años, quienes fueron separados de sus familiares tras las políticas migratorias inhumanas impulsadas por las autoridades norteamericanas.

VTV | FOTO CORTESÍA

