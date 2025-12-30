Gorkys Hernández es el décimo campeón bate de los Tigres

CUIDAD MCY.-Con el final de la temporada regular el pasado sábado, Gorkys Hernández fue ratificado como campeón bate, al promediar .374 puntos, cuatro más que Ildemaro Vargas, quien luchó por el cetro hasta el último día e incluso llegó a alcanzar el liderato del departamento a mediados de diciembre.

Ahora bien, el jardinero oriundo de Güiria se convierte en el décimo pelotero de los Tigres y el segundo de forma consecutiva en alzar un campeonato de bateo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El primero fue Rod Carew en la temporada 1971-72, donde los Tigres alzaron su primer gallardete al doblegar en seis juegos a Navegantes del Magallanes. En aquella zafra, Carew dejó promedio de .355, producto de 72 incogibles en 203 turnos al bate.

A él le siguieron:

1972-73: Enos Cabell, .371 (de 245-91)

1975-76: Duane Kuiper, .357 (de 213-76)

1980-81: Tim Corcoran, .374 (de 147-55)

1984-85: Oswaldo Olivares, 352 (de 219-77)

2005-06: Luis Rodríguez, .368 (de 139-53)

2016-17: Hernán Pérez, .373 (de 169-63)

2019-20: Jay Austin, .392 (de 102-40)

2024-25: Lorenzo Cedrola, .395 (de 210-83)

Cabe destacar también que con el imparable de su último juego de la ronda regular para dejar en el terreno a Bravos el sábado en Maracay, Gorkys también quedó colíder en inatrapables junto a Alexi Amarista (77).

Desde que el reconocimiento se entrega bajo la denominación de «Premio Luis Sojo», han sido tres los peloteros que se han llevado los honores; ellos son Gabriel Noriega (.376; 2023-24), el mencionado Cedrola y ahora Gorkys Hernández.

El jardinero de 38 años de los Tigres también lideró al circuito en anotadas (46), promedio de bolas puestas en juego (BABIP; .451), carreras creadas (RC; 118.77), fue segundo en bases robadas (14) e igualó la cuarta mayor cantidad en bases alcanzadas (99).

Fuente Líder en Deportes | FOTO CORTESÍA