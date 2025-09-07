Gran Feria Escolar Aragua 2025 llegó al municipio Urdaneta

*** Se estará ofreciendo a los padres y representantes una amplia gama de útiles escolares, uniformes e insumos estudiantiles a precios solidarios ***

Ciudad MCY.- La Gran Feria Escolar Aragua 2025, llegó y se instaló en sur aragüeño, para aliviar la economía de las familias urdanetenses de cara al nuevo año escolar.

«Con esta iniciativa, promovida por nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros y la Gobernadora Joana Sánchez, buscamos garantizar el acceso a útiles y uniformes escolares a precios asequibles», afirmó el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, quien trabajó activamente para consolidar este evento y garantizar bienestar a los pobladores de esta localidad.

Destacó que la feria estará ubicada en la calle Libertad, en las instalaciones del comando de campaña del Gran Polo Patriótico en Barbacoas, en la que ofrecerá a los padres y representantes una amplia gama de útiles escolares, morrales y uniformes a precios solidarios.

«Nuestra meta es ver que todos nuestros estudiantes del municipio puedan iniciar sus clases equipados adecuadamente, contribuyendo así a que tengan un acceso equitativo a la educación», expresó el alcalde.

Asimismo, la máxima autoridad municipal manifestó que la Gran Feria Escolar Aragua 2025 estará abierta al público en los próximos días, por lo que invitó a todas las familias a aprovechar esta oportunidad para adquirir los insumos necesarios para el regreso a clases.

Prensa Urdaneta || Fotos Cortesía