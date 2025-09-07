Cultores se pronunciaron con arte ante amenazas del gobierno de EEUU   

***En este acto de profundo compromiso patriótico los artistas expresaron lealtad al llamado del presidente Maduro y aseguraron que la cultura es una herramienta valiosa para batallar ante situaciones de amenazas***

CIUDAD MCY.-Los cultores y cultoras aragüeños con el compromiso palpable de defender la patria de Bolívar y Chávez reafirmaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro y rechazaron las amenazas del Gobierno estadounidense.

Desde los espacios de la Plaza del Estudiante ubicada en el municipio Girardot, William Palencia, presidente del Movimiento Dancístico de Aragua acompañado de John Escalona, director del Museo de Arte Contemporáneo «Mario Abreu», y artistas se manifestaron a favor de la venezolanidad y de la soberanía nacional que está siendo amenazada.

Palencia subrayó que han acudido al llamado del presidente Nicolás Maduro de participar en el alistamiento en defensa a la soberanía de la nación.

«Estuvimos presentes apoyando a la Milicia Nacional Bolivariana en la Plaza Bolívar de Maracay, todos en función de ese respaldo extraordinario a nuestro presidente Nicolás Maduro. Venezuela es una tierra sinónimo de paz y nada mejor que la cultura que está transparente para salir adelante y seguir apoyando nuestro gentilicio nacional».

Asimismo, Palencia extendió una invitación a la comunidad cultural a participar para defender a la tierra que vio nacer en a los venezolanos.

«Invitamos a toda la colectividad a seguir apoyando y trabajando en función de esta causa, porque el presidente Nicolás Maduro junto al pueblo y los cultores vamos a estar firmes para defender al país ante amenazas».

Por su parte Escalona agregó que los cultores y cultoras se han desplegado, «para sumarse a esta causa y hoy, aquí, vamos hacer actividades recreativas que reafirman este apoyo, ya que sin cultura no tenemos herramientas para batallar cualquier tipo de situación o amenaza que se nos presente como venezolanos».

En la jornada los artistas realizaron un mosaico de coreografías, en el que participaron las Danzas nacionalistas “Arnaldo Rengifo”, Danzas nacionalistas “Expresión Criolla” y bailarines de la Casa de la Cultura de Maracay.

Las expresiones artísticas reafirman el compromiso de los cultores y cultoras aragüeños en mantener vivas las tradiciones, que constituyen la sagrada venezolanidad y la defensa de la nación para mantener la paz.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS | CIUDAD MCY