Nueva sede de la ICAP refuerza vigilancia institucional en FLA

La oficina supervisará la función policial y atenderá denuncias ciudadanas, como parte de las acciones para consolidar una gestión de seguridad más transparente

CIUDAD MCY.- El municipio Francisco Linares Alcántara (FLA) incorporó nueva sede de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial (ICAP), instancia encargada de investigar denuncias y supervisar la actuación de los funcionarios policiales, con el propósito de reforzar la transparencia institucional y la confianza ciudadana en los organismos de seguridad.

La apertura de este espacio representa un avance en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la Policía Municipal, al ofrecer a la ciudadanía un punto específico para canalizar denuncias, realizar seguimiento a procedimientos y garantizar que la actuación policial se mantenga dentro del marco legal y del respeto a los derechos de la población.

Durante la actividad de inauguración, el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, destacó la importancia de esta iniciativa como parte del proceso de fortalecimiento institucional de los agentes de seguridad y del sistema de seguridad local.

“Este espacio es un triunfo para nuestra Policía Municipal y para nuestro municipio Francisco Linares Alcántara. Que hoy podamos desarrollar esta actividad desde la ICAP viene a mejorar la sensación de seguridad de nuestra gente. Un aplauso para todos ustedes”, expresó el mandatario local durante su intervención.

Asimismo, Bravo reiteró el compromiso de su gestión con el desarrollo del municipio y con la consolidación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio policial y la tranquilidad de los ciudadanos.

“Seguimos trabajando porque Francisco Linares Alcántara se transforma”, afirmó.

Con la puesta en funcionamiento de esta sede, la municipalidad suma una instancia orientada a fortalecer la supervisión institucional y a garantizar que la actuación policial se desarrolle bajo principios de legalidad, responsabilidad y servicio a la ciudadanía.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA