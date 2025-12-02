Grupo en Defensa de Carta de la ONU denuncia bloqueo aéreo de facto contra Venezuela

CIUDAD MCY.- El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en la región de América Latina y el Caribe, provocado por las continuas escaladas, acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) contra la República Bolivariana de Venezuela.

A través de un comunicado, denuncian que las amenazas y agresiones se han intensificado a niveles sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Especialmente, se refirieron a la declaración unilateral del que hoy es presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, con la que pretende «cerrar» en su totalidad el espacio aéreo venezolano, lo cual es una violación abierta contra la ley internacional y diversas legislaciones del ordenamiento legal mundial.

Condenan el intento del Gobierno estadounidense de ejercer extraterritorialmente su jurisdicción sobre el espacio aéreo soberano de otro Estado, expresamente prohibido por el derecho internacional.

“En ausencia de cualquier tipo de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se constituye en una clara agresión contra la soberanía venezolana, en tanto que un pretendido bloqueo aéreo de facto, impuesto mediante la coerción y la amenaza del uso de la fuerza, es un abierto desafío al derecho internacional, incluyendo la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional”.

Entre las exigencias de los países defensores de la Carta de la ONU, reclaman el cese de «narrativas ficticias de lucha contra las drogas o el terrorismo» y que ponga fin, «inmediatamente, a todas las operaciones encubiertas y abiertas destinadas a desestabilizar Venezuela o a avanzar políticas de ‘cambio de régimen’, incluyendo cualquier operación letal llevada a cabo por agencias de inteligencia».

VTV | FOTO CORTESÍA