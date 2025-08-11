Guatemala lidera inversión en parques de diversiones en Centroamérica

CIUDAD MCY.- El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra) tiene atracciones excelentes, expresó el director general y presidente de la Asociación Global para la Industria de Atracciones, Jakob Wahl.

Pero también destacaría la forma en que se presentan: pavimento especial, todo bien pintado, añadió el experto, quien visitara el país recientemente.

Ejemplificó que en este momento el Irtra está invirtiendo 80 millones de dólares en la ampliación del parque acuático (en el departamento de Retalhuleu), lo cual habla por sí solo.

“Guatemala muestra un enorme potencial gracias a su excelencia y consistencia. Es un ejemplo brillante de cómo esta industria puede contribuir al desarrollo económico y social”, subrayó Wahl.

Genera empleo, inversión, impuestos, y tiene un impacto económico indirecto enorme, remarcó, en declaraciones al diario local Prensa Libre.

La industria de atracciones necesita reinversión constante: entre el 12 por ciento y el 14 de la facturación anual se reinvierte, mucho de ello en talleres y empresas locales, explicó.

En América Latina, acotó, este sector ya contribuye significativamente al producto interno bruto de algunos países y que está en auge en la región, en la cual se construyen grandes parques, como en México y Brasil.

Gracias a operadores como el Irtra, amplió, la industria se ha diversificado con centros de entretenimiento familiar, museos, parques acuáticos, zoológicos y experiencias de ecoaventura.

Mencionó que el rubro en la tierra del quetzal muestra un impacto económico directo de 157 millones de dólares.

Aunque México, con cinco millones de visitantes, tiene una industria más grande por su enfoque turístico, Guatemala tiene un gran potencial, remarcó.

Parques del Irtra en esta nación como Mundo Petapa en la capital, y en Retalhuleu, Xetulul, Xocomil y Xejuyup, ofrecen opciones de recreación y diversión para trabajadores y sus familias.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESIA