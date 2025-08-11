Registran leve temblor en litoral caribeño de Honduras

CIUDAD MCY.- Según un informe de esa cartera ministerial, el movimiento telúrico se registró a las 07:00, hora local a una profundidad de un kilómetro, y se localizó a 73 kilómetros al norte de La Ceiba, Atlántida, y a 37 kilómetros al norte de Útila, en el departamento de Islas de la Bahía.

El temblor se produjo en aguas del mar Caribe y se sintió de forma leve en comunidades cercanas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, la población cercana al epicentro no percibió el sismo, y hasta el momento no se reportan daños materiales ni afectaciones a personas.

La Copeco señaló que mantiene la vigilancia y el monitoreo de la actividad sísmica en la región, y recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA