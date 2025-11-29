Ciudad MCY

Guterres abogó por derecho a la dignidad y a la autodeterminación del pueblo palestino

PorMilexis Pino

Nov 29, 2025

CUIDAD MCY.-El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que el pueblo palestino posee derecho a la dignidad y a la autodeterminación; y esos principios siguen sometidos a vulneraciones prolongadas, denunció.

Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Guterres pidió terminar la ocupación de los territorios palestinos ocupados en 1967 y subrayó que la salida pasa por un avance claro y definitivo hacia la solución de dos Estados, planteada durante décadas por Naciones Unidas.

Por su parte, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, lamentó que miles de niños en  Gaza afrontan hoy hambre, enfermedades y bajas temperaturas. Explicó que las condiciones climáticas y la falta de servicios básicos ponen en peligro inmediato a la población infantil.

Russell sostuvo que la combinación de falta de alimento, escasez de medicinas y exposición al frío severo crea un escenario crítico. Estas situaciones requieren acceso humanitario sostenido para garantizar la supervivencia de los menores.

FUENTE VTV | FOTO REFERENCIAL

Por Milexis Pino

