La Gran Maracay luce espacios públicos limpios y embellecidos

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de ofrecer espacios públicos limpios, dignos y seguros durante la temporada navideña, se desplegó un mega operativo especial de limpieza y recolección de desechos en las principales arterias viales y puntos de encuentro de la Gran Maracay.

Esta jornada masiva se ejecuta bajo las directrices de la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, y el programa «Derecho a la Ciudad», promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, contando con el respaldo activo del alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales

Las cuadrillas municipales recorrieron las principales avenidas, calles y espacios públicos realizando labores de barrido, recolección de desechos sólidos y fregado de pisos en todas las áreas.

Estas acciones buscan garantizar espacios funcionales para todos los usuarios que día a día transitan la capital del estado, permitiendo que las familias disfruten de una ciudad más pulcra en estas fechas de unión.

Cabe resaltar que estas operaciones de saneamiento no son eventos aislados; forman parte de un cronograma periódico que reafirma el compromiso del Gobierno regional con la recuperación de la infraestructura y la optimización de los servicios públicos.

Con este mega operativo, la gestión local y regional ratifica su voluntad de trabajar por el bienestar de la población aragüeña, asegurando que Maracay brille como una ciudad moderna y acogedora durante las festividades de fin de año.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA