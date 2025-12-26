Corporación Juntos Todo es Posible ha entregado mil 67 obras desde su creación

CIUDAD MCY.- El presidente de la Corporación Juntos Todo es Posible, Walter Gavidia, dio un balance de gestión desde sus inicios en mayo e indicó que han recuperado 582 espacios y han acompañado 485 proyectos en las comunidades del país.

«Hemos recuperado y financiado estos proyectos ganadores en la consulta popular, lo que nos suma un total de mil 067 obras entregadas al pueblo venezolano desde su creación. Hemos visitado 125 municipios, 234 parroquias, 322 comunas, 90 circuitos comunales donde conversamos con toda su vocería», destacó.

Asimismo, recalcó en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión (VTV) que de las 582 obras recuperadas, 187 fueron dedicadas al embellecimiento de espacios públicos. En cuanto a la rehabilitación en el área de la salud, Gavidia agregó que fueron 110 espacios en total. «Vamos a recuperar nuestros centros de salud».

Señaló que las unidades de hemodiálisis fueron recuperadas en un 95 %, al tiempo que expresó que una de las prioridades planteadas para el próximo 2026 se centrará en la rehabilitación de espacios para el tratamiento de las enfermedades oncológicas.

De igual forma, añadió que han entregado 136 centros educativos en todo el país. «Estamos reparando y trabajando para reparar todas las necesidades que tengan las instituciones educativas».

VTV | FOTO CORTESÍA