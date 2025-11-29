Senado de México inició procedimiento para designar Fiscal General

CUIDAD MCY.-El Senado de México activó el procedimiento constitucional para la designación del próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El proceso se inició tras la renuncia del fiscal Alejandro Gertz, quien dejó el cargo que ocupaba desde 2019 para aceptar una propuesta del Gobierno federal como embajador, reseñó Telesur.

De acuerdo con el procedimiento legislativo activado, el Senado dispone de un plazo de 20 días para elaborar y aprobar una lista con un mínimo de diez aspirantes idóneos para el cargo.

Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado de México aprobó la solicitud previamente enviada por Gertz Manero, la cual –apuntó el funcionario– responde a la propuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para ser embajador en un país «amigo».

