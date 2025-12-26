Calles y avenidas en La Victoria impecables durante fiestas navideñas

CIUDAD MCY.- En época navideña y encuentro familiar, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, sostuvo un breve pero emotivo encuentro con los hombres y mujeres encargados del aseo y mantenimiento de la ciudad de La Victoria en sus diferentes calles y avenidas, felicitándolos por la loable labor que desempeñan los 365 días del año convirtiéndose en íconos de la belleza y cuidado de la ciudad de la juventud.

Durante el encuentro, el Primer Mandatario Municipal anunció la puesta en marcha de un plan de equipamiento urbano que contempla la instalación de 100 papeleras. Estas unidades serán desplegadas estratégicamente desde la esquina de Soco hasta el final del corredor vial, con el objetivo de optimizar la recolección de desechos sólidos y fomentar la cultura ciudadana en la jurisdicción.

Por otra parte, Sánchez abordó el tema de la operatividad del vertedero municipal, enfatizando la urgencia de gestionar y desarrollar nuevos espacios de disposición final de la basura, antes de que el recinto actual alcance el límite de su vida útil.

«Acá estamos con estos hombres y estas mujeres, a quienes la gente normalmente los llaman: «los de la basura». Pero yo diría, y estoy convencido, que más bien deberían ser conocidos como «los de la limpieza (…) porque son quienes se encargan del mantenimiento de nuestros espacios públicos. Este diciembre, es un ejemplo de eso, ya que después de las fiestas de Navidad nuestras calles y avenidas amanecieron bien limpias y ordenadas gracias a su esfuerzo».

El alcalde finalmente hizo un llamado a la reflexión a las comunidades «vamos a comportarnos como ciudadanos y ciudadanas también… y no le dejemos esta carga únicamente a ellos, que salen todos los días desde bien temprano en la mañanita y se acuestan bastante tarde por la noche para mantener limpia nuestra ciudad. Hagamos nuestro aporte porque la ciudad más limpia no es la que más recoge la basura, es en la que menos se ensucia.»

El encuentro se realizó en la emblemática plaza Vicente Campo Elías y estuvo encabezada por trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Inmaur) Instituto 12 de Febrero y parte del equipo de servicios públicos, junto a la máxima autoridad civil en Ribas, Juan Carlos Sánchez.

