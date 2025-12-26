Padres deben tramitar permiso de viaje para niños, niñas y adolescentes

CIUDAD MCY.- Muchas familias venezolanas acostumbran a viajar durante la temporada navideña, bien sea dentro del territorio nacional o fuera del país, la protección integral y los derechos de los pequeños de la casa están garantizados por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), quien orienta a la población venezolana con los requisitos que se deben de tomar en cuenta para facilitar su traslado.

Idenna recomienda que si el niño, niña y/o adolescentes viaja con ambos padres, no requiere autorización adicional, sin embargo, si se traslada en compañía de terceros o realizan el viaje solo, se deben cumplir una serie de pasos que varía si es dentro o fuera de la nación.

Viajes dentro del país

Para viajes dentro del país, se debe gestionar un permiso a través del Consejo de Protección de niños, niñas y adolescentes, o la Notaría Pública. Para ello, se debe presentar original y copia del acta de nacimiento del niño, niña o adolescente. En caso de ser mayor de 9 años, también se debe presentar copia de la cédula de identidad.

Asimismo, debe presentarse copia de la cédula de identidad del padre o madre que ejerza la Patria Potestad; del tutor o tutora o del representante legal y copia de servicio público, constancia de residencia o de RIF que certifique como lugar de residencia el municipio en el que realiza el trámite. Además, en casos de tutela o representación legal, el autorizante deberá presentar copia certificada de la decisión judicial que declare la Colocación familiar, tutela.

Viajes fuera del país

Los niños, niñas y adolescentes podrán viajar al exterior en compañía de ambos padres, sin requerir autorización adicional. Sin embargo, si viaja solo o con un tercero, deben acudir al Consejo Protección de niños, niñas y adolescentes o a la Notaría Pública. En caso de que viaje acompañado de uno de sus padres y el otro progenitor llamado a dar su autorización se encuentre ausente, se deberá acudir al Tribunal de Protección de niños, niñas y adolescentes.

Ante las citadas instancias, se deberán presentar los siguientes requisitos:

a. Original y copia del acta de nacimiento del niño, niña o adolescente que realizará el viaje.

b. En caso de ser mayor de 9 años debe presentar copia de la Cédula de Identidad del niño, niña o adolescente.

c. Copia del pasaporte vigente del niño, niña o adolescente.

d. Copia de la Cédula de Identidad de padre y madre autorizante.

Patria Potestad o Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad

a. En casos de privación de Patria Potestad o Ejercicio Unilateral de la Patria Potestad, debe presentar copia certificada de la sentencia judicial que la declare con una vigencia que no exceda de un periodo de tres meses.

b. En casos de Tutela, debe presentar copia certificada de la decisión judicial.

c. En aquellos casos de algún progenitor fallecido, deberá presentar copia certificada del acta de defunción.

Viaje acompañado de un tercero

a. En aquellos casos que el niño, niña o adolescente viaje acompañado de un tercero, deberá consignar copia de la Cédula de Identidad y del pasaporte vigente del acompañante.

b. Foto tamaño carnet del niño, niña o adolescente y del acompañante.

c. Copia simple de los pasajes aéreos, terrestres o marítimos, con la indicación del itinerario completo, indicando destino, fechas de partida y retorno al país.

d. Copia simple de recibo de servicio público, o de constancia de residencia o RIF en el que certifique que reside en el municipio donde está realizando el trámite.

Fuente: Idenna | FOTO CORTESÍA