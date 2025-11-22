Jefe de Estado celebra ingreso de 30 mil nuevos estudiantes al sistema universitario

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reafirmó este viernes su compromiso con el desarrollo del sistema universitario nacional, al destacar que ha revisado “universidad por universidad, estado por estado” el trabajo realizado en materia educativa. “A todo hay que dar respuesta y todo tiene que tener solución creativa e innovadora”, expresó.

El mandatario nacional, subrayó la necesidad de ser proactivos en la búsqueda de oportunidades y en la generación de propuestas que permitan a cada carrera universitaria incorporar prácticas profesionales y proyectos orientados al futuro del país, la comunidad y el desarrollo personal de los estudiantes.

En este contexto, celebró el ingreso de 30 mil nuevos estudiantes al sistema universitario durante el presente año. “Se cumple un sueño que yo vengo persiguiendo que es formar 100 mil profesionales de la medicina para que Venezuela tenga médicos comunitarios integrales y que surjan especialistas en psiquiatría, pediatría, cardiología. Ellos fueron seleccionados por cada comuna, tienen un compromiso con su comunidad”, señaló.

Orientó que cada carrera universitaria debe contar con un contenido práctico que permita combinar la teoría con la experiencia directa.

El jefe de Estado también exhortó al ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, a fijar una fecha inmediata para la realización de los próximos Juegos Universitarios.

Asimismo, instó a promover actividades culturales como el canto y la música, además de diseñar un plan especial para el turismo estudiantil.

