Héctor Rodríguez en encuentro de mujeres: Venezuela está llamada a repensar la política

CIUDAD MCY.- La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en Caracas, sirvió este jueves de escenario para el Encuentro de Mujeres por Cilia y Nicolás, espacio donde ratificaron el compromiso de la defensa de la soberanía de Venezuela.

El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, escuchó el sentir de las mujeres, así como las expresiones de respaldo al presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, y en este sentido enfatizó que las venezolanas y los venezolanos están viviendo tiempos «muy difíciles, muy duros, tiempos locos, sin reglas, tiempos históricos».

«Hablaba de esto con el presidente Maduro en diciembre y él me dijo: ‘menos mal nos tocó a nosotros, Héctor. ¿Te imaginas que esto le hubiese tocado a una generación que no fuera patriota? Hubiesen entregado la Patria’. Tenemos que sentirnos afortunados porque estos tiempos difíciles les hayan tocado a patriotas valientes», manifestó Rodríguez.

Por otra parte, el vicepresidente enfatizó que Maduro siempre alertó a su equipo de Gobierno que un ataque de Estados Unidos podía ocurrir. «Pero el Presidente sabía que ella y él, los venezolanos, tienen la fortaleza espiritual, moral y física para dar esta batalla», resaltó el también ministro de Educación.

Sentenció: «Hay un antes y un después del bombardeo, y eso nos obliga a repensar la política. Las cosas no pueden seguirse haciendo como si aquí no hubiese pasado nada. No es que ya recogimos los vidrios y nos vamos. ¿No vamos a reflexionar nada?».

Recordó que una de las cosas que cambió es que además de bombardear familias, secuestraron al Presidente y a su compañera, «que los tienen allá (EEUU). Nos dan fe de vida, pero somos conscientes de lo que son capaces ellos (Trump), y ahora tenemos que actuar con inteligencia. Yo tengo una mezcla de tristeza, miedo y rabia», reconoció Rodríguez.

PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTO: CORTESÍA