Psuv activa agenda nacional por la paz y convoca a movilización popular

CIUDAD MCY.- El secretario de Movilización de Calle del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nahum Fernández, anunció la activación de la Agenda Nacional por la Paz, la cual se desarrollará en todo el país desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de enero.
Durante una videoconferencia de organización, Fernández analizó la coyuntura nacional e internacional, destacando la valentía del pueblo venezolano que se mantiene movilizado para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.
Asimismo, el también Jefe de Gobierno de Caracas informó que continuarán las jornadas de recolección de cartas dirigidas al presidente Maduro y a Cilia Flores, como parte de las acciones de respaldo que acompañarán el despliegue territorial en las bases populares durante el fin de semana.