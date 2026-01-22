Psuv activa agenda nacional por la paz y convoca a movilización popular

CIUDAD MCY.- El secretario de Movilización de Calle del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nahum Fernández, anunció la activación de la Agenda Nacional por la Paz, la cual se desarrollará en todo el país desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de enero.

Durante una videoconferencia de organización, Fernández analizó la coyuntura nacional e internacional, destacando la valentía del pueblo venezolano que se mantiene movilizado para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

En este sentido, ratificó que la militancia cumplirá las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reafirmando su lealtad irrestricta a la Revolución Bolivariana.

«Vamos a continuar con las manifestaciones de amor en todo el país. Hoy iniciamos con los abuelos y abuelas de la Patria, y este fin de semana habrá un despliegue histórico en 47 mil comunidades para brindar atención social», detalló el dirigente.

En la programación, Fernández precisó que este 23 de enero el pueblo se movilizará para conmemorar los 68 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hito histórico en el que la unión cívico-militar restauró la democracia. Asimismo, el también Jefe de Gobierno de Caracas informó que continuarán las jornadas de recolección de cartas dirigidas al presidente Maduro y a Cilia Flores, como parte de las acciones de respaldo que acompañarán el despliegue territorial en las bases populares durante el fin de semana.

FUENTE GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA