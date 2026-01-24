Ciudad MCY

Héctor Rodríguez pide “inteligencia y calma” para lograr el rescate de Maduro y Flores

PorBeatriz Guilarte

Ene 24, 2026

CIUDAD MCY.- Actuar con “mucha inteligencia” y “desde la calma”, pidió este sábado a los venezolanos el Secretario del PSUV para Movimientos Sociales, Poder Popular y Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, para lograr el rescate del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, secuestrados el pasado 3 de enero por tropas de Estados Unidos.

Durante una asamblea con movimientos sociales del estado La Guira, en el sector La Soublette, una de las zonas afectadas por ataques estadounidenses, el dirigente nacional dijo que tener a la pareja presidencial bajo secuestro obliga a negociar con el secuestrador. “Yo se que ahorita estamos atravesando mucha rabia, mucha molestía, pero cuando tienes a un familiar secuestrado estás en la obligación de calmarte rápidamente, de bajar el arma y de empezar un proceso de negociación”, argumentó.

Agregó que en ese escenario todos los movimientos sociales deben “ponerse en situación” para “poder acompañar y defender a la compañera Delcy (Rodríguez), presidenta encargada, porque no le va a tocar fácil” la tarea de dirigir al país en las actuales circunstancias.

Dijo también que tras haber “cambiado la realidad” con los hechos del 3 de enero, hay que “tomar decisiones que quizás a muchos no les guste” y hacer política en concordancia al “momento histórico”. En ese sentido, dijo que es necesario el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos porque -entre otras razones- se requiere de una representación consular para poder visitar al presidente Maduro y a la diputada Flores y “poder defenderlo”.

Zeem Salguero, vocera del Movimiento Bolivariano de Familias, aseguró luego de la asamblea que los movimientos sociales “están en movilización permanente, demostrándole al mundo que Venezuela quiere paz y unidad”.

“Somos un pueblo de amor y exigimos y queremos de vuelta a nuestro presidente constitucionalmente electo y a nuestra diputada Cilia Flores. Debemos garantizar la paz la soberanía y la manera es gobernando, demostrando que somos uno solo, demostrando que sin un arma, sin un solo misil estamos mostrando lo que es un pueblo organizando y movilizando”, exclamó.

En la actividad estuvieron el enlace del PSUV para el estado La Guaira, José Alejandro Terán, representantes de partidos del Gran Polo Patriótico, diputados, entre otros dirigentes.

