Venezuela destino de interés para el aviturismo

En un encuentro de trabajo con expertos en aviturismo de España, se pudo adelantar que se establezcan alianzas estratégicas que posicionen a Venezuela como un destino predilecto para esta práctica especializada

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer el turismo de naturaleza, la ministra de Turismo, Leticia Gómez encabezó un encuentro de trabajo con expertos en aviturismo de España, con miras a establecer alianzas estratégicas que posicionen a Venezuela como un destino predilecto para esta práctica especializada.

Fabián Pasariello de Luxemburgo y el biólogo español Luis Fresilla, entregaron un proyecto para la práctica de esta actividad, que se posiciona en algunos países. A este encuentro se sumó la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes, Vicky Herrera, y representantes de los hoteles Venetur Mérida y Juniotel, actores clave en las rutas que ya se ejecutan en diversos estados del territorio nacional.

Durante la reunión, Pasariello destacó su entusiasmo por conocer el potencial venezolano, mientras que Fresilla, quien representa a una agencia especializada en destinos naturales, reafirmó que Venezuela posee una biodiversidad privilegiada para el avistamiento. Esta valoración surge tras su participación en el pasado Congreso Mundial de Aviturismo en Mérida, donde también se presentó una propuesta para la fotografía de fauna silvestre.

Al cierre de esta tercera jornada de Fitur, la delegación venezolana, junto al sector privado, ha alcanzado cerca de 200 encuentros de negocios. Estas alianzas buscan fortalecer el intercambio de experiencias con turoperadores internacionales y posicionar a Venezuela como un referente de turismo sostenible y de naturaleza.

PRENSA MINTUR

FOTO : CORTESÍA