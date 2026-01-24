Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela destino de interés para el aviturismo

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 24, 2026

En un encuentro de trabajo con expertos en aviturismo de España, se pudo adelantar que se establezcan alianzas estratégicas que posicionen a Venezuela como un destino predilecto para esta práctica especializada

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer el turismo de naturaleza, la ministra de Turismo, Leticia Gómez encabezó un encuentro de trabajo con expertos en aviturismo de España, con miras a establecer alianzas estratégicas que posicionen a Venezuela como un destino predilecto para esta práctica especializada.

Fabián Pasariello de Luxemburgo  y el biólogo español Luis Fresilla, entregaron un proyecto para la práctica de esta actividad,  que se posiciona en algunos países. A este encuentro se sumó la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes, Vicky Herrera, y representantes de los hoteles Venetur Mérida y Juniotel, actores clave en las rutas que ya se ejecutan en diversos estados del territorio nacional.

Durante la reunión, Pasariello destacó su entusiasmo por conocer el potencial venezolano, mientras que Fresilla, quien representa a una agencia especializada en destinos naturales, reafirmó que Venezuela posee una biodiversidad privilegiada para el avistamiento. Esta valoración surge tras su participación en el pasado Congreso Mundial de Aviturismo en Mérida, donde también se presentó una propuesta para la fotografía de fauna silvestre.

Al cierre de esta tercera jornada de Fitur, la delegación venezolana, junto al sector privado, ha alcanzado cerca de 200 encuentros de negocios. Estas alianzas buscan fortalecer el intercambio de experiencias con turoperadores internacionales y posicionar a Venezuela como un referente de turismo sostenible y de naturaleza.

PRENSA MINTUR

FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

El municipio Ribas ‎Jornada Social llevó atención a más de 2 mil familias de Pao de Zárate

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Héctor Rodríguez pide “inteligencia y calma” para lograr el rescate de Maduro y Flores

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Deportes

Ciclistas aragüeñas campeonas en Táchira compartieron victoria en Ciudad MCY

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

El Consejo celebra 249 años de historia, lucha y tradición

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte