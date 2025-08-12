Hidrocentro optimiza red de aguas servidas en sector Los Tubos II de Maracay

0-0x0-0-0#

*** Gracias a las políticas públicas del Gobierno Bolivariano se atendieron 25 familias de la comunidad ***

CIUDAD MCY .- Con el propósito de brindar respuesta a reporte de la Línea 58 VenApp, el Ministerio del Poder Popular de las Aguas, a través de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro), sustituyó aproximadamente 10 metros de colector en el sector Los Tubos II del municipio Girardot, estado Aragua.

Los trabajos ejecutados comprendieron excavación a mano para el acondicionamiento del terreno y a su vez, la instalación de la tubería para aguas servidas a una profundidad de 1,30 metros.

El Poder Popular acompañó al Pueblo Trabajador del Agua durante los días de labores. En ese sentido, la Jefe de UBCH, Carolina Ortega, manifestó que recibieron una rápida respuesta ante su solicitud. «Gracias al arduo trabajo del Presidente Nicolás Maduro para velar por el bienestar de todos nosotros, hoy fuimos atendidos por un excelente personal que se abocó a trabajar por nuestro bienestar».

El mejoramiento de la red de recolección de aguas servidas, garantiza una mejor calidad de vida a los habitantes, tal como se encuentra estipulado en la 2T de las Transformaciones Sociales plasmadas en el Plan de la Patria 2025-2031.

Prensa MinAguas ||| FOTOS: CORTESÍA