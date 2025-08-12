Arrancó la colocación de colectores de aguas servidas en la comuna Itoto Manto

CIUDAD MCY.- En el marco del plan “Más Territorio, Menos Escritorio», impulsado por el alcalde Víctor Bravo, la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara ha dado inicio a la instalación de más de 220 metros lineales de colectores de aguas servidas en la Comuna Itoto Manto, específicamente en la Comunidad La Paz de la Parroquia Santa Rita.

Esta importante obra de saneamiento es el resultado directo de un encuentro extraordinario con los voceros y habitantes de la comuna, donde se llevó a cabo un exhaustivo levantamiento del mapa de problemas y soluciones, permitiendo una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno municipal.

Las labores, que comenzaron en la Comunidad La Paz, se enmarcan en el firme compromiso de la gestión del alcalde Bravo de recorrer cada territorio para transformar sus debilidades en fortalezas.

Durante el inicio de las labores, el alcalde Víctor Bravo destacó la importancia de estas acciones para el bienestar de la población. «Nuestro pueblo merece calidad de vida y transformaciones, y eso lo vamos a lograr juntos y juntas, con el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Joana Sánchez», afirmó el Alcalde, reafirmando el trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno.

Con la ejecución de estos trabajos, el gobierno municipal de Francisco Linares Alcántara reafirma su compromiso con el bienestar y la salud pública de sus habitantes, priorizando la atención directa en las comunidades y fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones nacionales y regionales.

PRENSA ALCALDÍA DE FLA || FOTOS: CORTESÍA