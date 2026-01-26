Deporte venezolano será direccionado con Agenda Nacional de Formación 2026

CIUDAD MCY.- El Viceministerio para la Formación e Innovación de la Actividad Física y el Deporte presentó la Agenda Nacional de Formación 2026 en materia deportiva, ante los presidentes de Institutos Regionales, orientado a dotar al sector de herramientas pedagógicas y tecnológicas de vanguardia.

«Nuestro alcance durante el 2025 fue positivo, atendimos un total de 117 mil 721 personas con los distintos programas ofrecidos durante este periodo», recordó la viceministra, Karla Luna, acompañada por el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, y el viceministro de Actividad Física y Recreación, Juan Carlos Amarante, además de resaltar los resultados obtenidos, que se emplean como indicadores para la planificación de la agenda 2026.

Entre los logros, resaltó la colaboración con el Ministerio de Educación en las evaluaciones antropométricas de 88 mil 266 estudiantes, la capacitación de 13 mil 874 líderes comunitarios y la formación de mil 994 profesionales a través de diplomados.

PROCESO CIENTÍFICO

«A través de la formación académica transformamos el deporte en un proceso científico y pedagógico. Elevamos el rendimiento, prevenimos lesiones, aseguramos la formación integral de nuestros atletas y fortalecemos la ética profesional», enumeró Luna, al mencionar los beneficios de la capacitación y actualización de los conocimientos de quienes atienden a los atletas.

«Nuestro objetivo es ambicioso, queremos formar a 104 mil 100 personas y que las personas beneficiadas de forma indirecta lleguen a 500 mil», añadió. Luna explicó que este plan se centra en cuatro líneas estratégicas: la formación de técnicos y dirigentes, la profesionalización de atletas, la formación de promotores comunitarios y la capacitación en gerencia deportiva.

OFERTA EDUCATIVA

También agregó que la oferta educativa incluye cinco diplomados, 36 talleres, 12 cursos, 10 congresos, ocho simposios y ocho foros. A su vez, anunció proyectos estructurales que marcarán la diferencia en el sector.

«Nuestra visión va más allá de la formación. Para este año queremos crear el Museo del Deporte, formar el Consejo Científico del Deporte, lanzar la app ‘Mente Sana, Cuerpo Sano’ y crear el Colegio de Entrenadores», informó la viceministra, al señalar que la formación de voceros comunitarios es una prioridad para el ministro del Deporte, Franklin Cardillo.

Fuente: Ministerio de Deporte

Fuente: Foto Referencial