Magallanes avanzó a la final de la LVBP 2025-2026

CIUDAD MCY.- Los Navegantes del Magallanes sellaron su boleto a la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2025-2026 la noche de este domingo. La nave turca venció a los Bravos de Margarita 3-2 en el estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas.

En un duelo cerrado, Carlos Sepulveda remolcó la carrera del empate y Rounded Odor hizo lo propio con la de la diferencia en el séptimo inning.

Los dirigidos por Yadier Molina, siendo fieles a su estilo en toda la temporada, vinieron de atrás para sellar la victoria. Margarita se fue arriba en el quinto capítulo con un triple de Ramón Flores, pero la reacción magallanera llegó en el sexto.

Luis Sardiñas remolcó la primera con un sencillo al jardín central. Al siguiente capítulo, el mexicano Carlos Sepulveda pegó un indiscutible para empatar las acciones y en esa misma entrada Rougned Odor negoció boleto con las bases llenas para traer la tercera.

El pitcher ganador del encuentro fue Jesús Reyes y la derrota la cargó Alfonso Hernández. Raffi Vizcaíno se llevó el rescate.

Con este resultado, los Navegantes del Magallanes son los segundos finalistas de la LVBP y se medirán a Caribes de Anzoátegui. La serie arranca el martes en Puerto La Cruz.

Fuente: Líder

FOTO: REFERENCIAL