IAEM invita a cultores a registrar de manera gratuita sus obras intelectuales

CIUDAD MCY.- El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) extendió la invitación a los cultores, artista e investigadores para que participen en la jornada gratuita de registro de obras, la cual que se realizará este miércoles, 4 de marzo.

La actividad, organizada en conjunto con el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), brindará la oportunidad de formalizar la protección legal de creaciones musicales, literarias y artísticas, tanto de personas naturales como jurídicas, bajo el amparo de las leyes de propiedad intelectual.

La jornada se desarrollará en horario comprendido entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, en la sede del IAEM.

Para efectuar el registro, los interesados deberán consignar copia de la cédula de identidad, copia del RIFy un ejemplar de la obra, ya sea en formato digital o físico.

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESIA