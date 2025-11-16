Idenna realiza Taller formativo «Familia Sustituta: Un acto de amor»

CIUDAD MCY.- «La familia es un factor de Soberanía Social y, por lo tanto, es un factor de estabilidad de la República, es un factor de estabilidad del país, es un factor de estabilidad de la sociedad», declaró la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Soraida Ramírez Osorio, al dar la bienvenida al taller de formación «Familia Sustituta: Un acto de amor».

Desde la sede del Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, en Caracas, resaltó que, si todas las niñas, niños y adolescentes están en un espacio seguro, como lo es la familia, es posible disminuir el riesgo de que este sector de la población se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Esta medida, de carácter provisional, surge cuando la permanencia en la familia de origen no es posible o no es beneficioso para el niño, niña o adolescente.

Precisó que, en este taller, que se realizó simultáneamente en modalidad presencial y videoconferencia, contó con la participación de gerentes, directores y coordinadores de Idenna de los 24 estados del país, así como trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conapdis) y la Fundación Misión José Gregorio Hernández.

Plan Más Amor

La actividad forma parte del recientemente creado “Plan +Amor, Juntos Podemos, Juntos Somos Familia”, que impulsa el organismo. Añadió que trabajar los temas de «familia sustituta, colocación familiar, adopción, es una herramienta clave para trabajar también lo que es la responsabilidad social».

Los participantes fueron invitados a multiplicar la información desde el espacio en el que se encuentran, ya sea Conapdis, Idenna o la Fundación Misión José Gregorio Hernández, para continuar creando conciencia para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a espacios seguros y de amor.

Medida de carácter provisional

El taller formativo fue dictado por la psicóloga clínico Marisela García Guzmán, quien explicó que una familia sustituta es aquella que acoge, por decisión judicial, a un niño, niña o adolescente privado permanente o temporalmente de su medio familiar. Resaltó que se trata de una medida de protección de carácter provisional contemplada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

La colocación de familia sustituta tiene carácter temporal, con una duración de 6 meses, y puede extenderse hasta que se determine que es inviable o imposible la localización de los progenitores o el restablecimiento de los vínculos entre familia de origen y los niños, niñas y adolescentes.

La especialista destacó que la colocación familiar en el programa de familia sustituta tiene el objetivo de garantizar el derecho constitucional de los niños, niñas y adolescentes a crecer y vivir en la familia de origen, así como la desinstitucionalización de los NNA protegidos con medida do colocación familiar en entidades de atención, evitando su larga permanencia en la misma.

Recordó que los procesos de familia sustituta y de adopción son diferentes. El primero constituye una medida temporal, donde el vínculo legal es provisional y tiene el objetivo de reintegrar al niño, niña y adolescente con su familia biológica. Por otra parte, la adopción es una medida definitiva, donde el vínculo legal es permanente y objetivo es proporcionar un hogar duradero y estable.

Resaltó que ambos procesos son gratuitos y pueden desarrollarse a través del Idenna, con la orientación de un equipo especializado.

