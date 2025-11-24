II Edición de Turmero Toma Café llegó a la Plaza Santiago Mariño

Este insigne evento marcó el inicio de las celebraciones por el 405 aniversario de la fundación de la ciudad

CIUDAD MCY.-La caficultura fue dignificada en el municipio Santiago Mariño con la realización de la expoferia “Turmero Toma Café” en su segunda edición. Desde la plaza Santiago Mariño de la localidad, productores, pequeños comerciantes, artesanos, y promotores se reunieron para mostrar a la colectividad el valor y calidad de los productos autóctonos.

Más de 50 representantes del rubro se dieron cita, exponiendo sus procesos y artículos a los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de deleitarse con exquisiteces cosechadas tanto en la jurisdicción, como el estado Aragua y toda Venezuela.

Cabe destacar que, el evento dio inicio a las celebraciones por el 405 aniversario de la ciudad de Turmero.

El acto de apertura estuvo a cargo del secretario General de Gobierno, Félix Romero; el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández; la secretaria de Desarrollo Económico, Milagros Méndez; la secretaria de Turismo, Vicmar Olmos; entre otras personalidades del Ejecutivo regional y municipal.

El evento se replicará en los 18 municipios con el objetivo de garantizar la seguridad y reconocimiento de los caficultores, según informó Félix Romero durante su intervención ante el público. “Esta actividad es digna de realizar en toda la entidad, porque realzamos al productor aragüeño, y garantizamos que el trabajo no sea vilipendeado”.

En esa misma línea discursiva, el alcalde Guzmán mencionó que este espacio posibilitó el intercambio comercial y crecimiento de la economía productiva. “tenemos a visitantes de otros estados como Lara, Yaracuy, Mérida; especialistas de distintas ramas como cultivadores, baristas, y vendedores, estamos haciendo de Aragua el Eje cafetero de Venezuela”.

VOZ DE LOS EXPOSITORES

Los expositores se mostraron felices y agradecidos por tener la oportunidad de elevar al mundo la suma de todo su trabajo.

Luis Pacheco, caficultor de la zona agraria de Polvorín, mencionó que la importancia de estas actividades es dar a conocer la gran variedad de productos de este mercado.

Edgar Azuaje, director de Azumo Café, señaló que: “Estamos haciendo un trabajo sostenido, de formación y calidad; estas vitrinas dan la oportunidad de venir y probar el mejor café de Venezuela”.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTOS PRENSA MARIÑO