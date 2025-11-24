Turmero celebrará 405 años de fundación con variado cronograma

La agenda incluye eventos como la II Edición de Turmero Toma Café, entrega de obras, actos solemnes y religiosos

CUIDAD MCY.-Con motivo a celebrar los 405 años de la elevación de Turmero como parroquia eclesiástica, la alcaldía del municipio Santiago Mariño organiza una serie de actividades para el disfrute y beneficio de la población.

‎A través de un encuentro con los medios de comunicación, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, dieron a conocer los detalles de esta importante festividad, que realza la modernización de una ciudad y la identidad de su gente.

‎El cronograma establece eventos culturales, religiosos, recreativos y la entrega de obras, mejorando así la calidad de vida de los habitantes:

‎-Lunes 24 de noviembre: inicio de la II Edición de Turmero Toma Café, espacio dedicado a exaltar la caficultura dentro de la jurisdicción, y productos de especialidad.

‎-Miércoles 26 de noviembre: celebración por el primer aniversario de la Plaza Maribel Venot, con muestras de café y gastronomía.

‎-Jueves 27 de noviembre: serenata mañanera, ofrenda ecológica, eucaristía, celebración nocturna.

‎DIGNIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD

‎Dentro de ese contexto, la Gobernadora, manifestó su alegría y orgullo por la modernización que esta ciudad tiene, gracias a los planes de gestión gubernamental y colaboración de los pobladores.

‎Para ella, Turmero tiene la calidez de un pueblo eterno, pero en camino a convertirse en una metrópolis. «Estas actividades vienen enmarcadas como lo hemos hecho y hemos acostumbrado a nuestra ciudad en construcción desde hace ocho años, en el marco de eso estamos en la construcción histórica de lo que significa el desarrollo de la identidad y de las personalidades de este municipio».

‎Parte de la entregas que el Gobierno Bolivariano prepara son la Inauguración de la Clínica Popular de la Mujer, plan de asfaltado y bacheo, entrega de la rehabilitación interna de la Iglesia Nuestra Señora de Candelaria, colocación de luminarias en el estadio de béisbol 19 de Abril, apertura de un pozo de agua en Samán Tarazonero 2 que beneficiará a más de 900 familias, y la Parada Inteligente El Mácaro.

‎Esos trabajos, que dignifican el estilo de vida de los turmereños, ratifica el compromiso de las autoridades con mejorar las condiciones para el desarrollo integral y urbanístico, como parte de la construcción de «Ciudades más Humanas» (2T).

‎Asimismo, la máxima autoridad del estado, reseñó que las ciudades de La Victoria, Cagua, y San Mateo también se encuentran de aniversario, por lo que el ejecutivo regional guarda sorpresas en forma de significativos arreglos.

‎AGENDA COMPLETA

‎Por su parte, el alcalde Carlos Guzmán extendió su invitación a toda la colectividad aragüeña a las fiestas que engalanan a esta municipalidad.

El acto central se llevará a cabo en la plaza Santiago Mariño, con presentaciones musicales, el encendido de la navidad, a partir de las 5pm.

‎»Es un día de mucha alegría, encuentro familiar y vecinal; momentos para encontrarnos también con la religiosidad y nuestro pueblo», expresó el burgomaestre.

‎Los eventos resaltan la historia e identidad local, con grandes agasajos a los que el pueblo está acostumbrado y expectante.

Los turmereños son gente de fe y devolución, por lo que el alcalde Carlos Guzmán orientó la adecuación de la Iglesia Nuestra Señora de Candelaria, para celebrar los 405 años de elevación a parroquia eclesiástica. Los trabajos comprendieron la adecuación interna del templo, mediante acciones como: embellecimiento con pintura, impermeabilización, y el pulido del piso.

Este aniversario fundacional también contempla la entrega de la primera etapa del Teatro Ateneo de Turmero, sitio dedicado al encuentro cultural, que contará con sala de espectáculos, terraza, salón para clases de música y pintura, por mencionar alguna de las amenidades.

Thaimara Ortiz | ‎Fotos | Prensa Mariño