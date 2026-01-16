Impulsan campaña mundial «Bring them back» para traer a Maduro y Cilia

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones para lograr el rescate del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el diputado Nicolás Maduro Guerra formalizó el lanzamiento de la campaña mundial “Bring them back!” (¡Tráiganlos de vuelta!).

Esta iniciativa, forma parte de una innovadora plataforma de movilización global que busca articular el reclamo por la libertad inmediata del Jefe de Estado y de la primera dama, secuestrados por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Maduro Guerra calificó este ilegal acto como un asalto a la institucionalidad democrática de Venezuela y a la voluntad soberana de su pueblo.

INSTALACIÓN DE CRONÓMETRO

Como parte de esta campaña, se instalarán cronómetros en tiempo real en todas las embajadas y consulados de Venezuela alrededor del mundo. Dispositivos electrónicos que registrarán públicamente cada día, hora y minuto desde el momento de la captura ilegal, iniciarán su conteo desde las 2:00 de la mañana del 3 de enero.

El parlamentario explicó que esta acción busca recordar constantemente a la comunidad internacional sobre la prolongación de esta violación al derecho internacional.

JORNADA MUNDIAL DE PROTESTA

La campaña también convoca a una gran jornada mundial de protesta para el próximo 3 de febrero, acción que marca el primer mes del secuestro y consolida los capítulos nacionales de “Bring them back!” en cada continente.

Durante un encuentro virtual con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), el diputado Maduro Guerra instó a los movimientos sociales y grupos de solidaridad a masificar esta convocatoria y romper el silencio mediático impuesto por los centros de poder imperialistas.

SE CONSOLIDA UN FRENTE DE EXPERTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Para respaldar este reclamo en el ámbito jurídico, se está conformando un frente de expertos en derecho internacional que presentará denuncias formales ante organismos multilaterales, considerando este acto como un crimen atroz en la diplomacia moderna.

Este esfuerzo legal se complementará con una red estratégica de voceros globales que buscarán desmantelar la propaganda que justifica la detención de los mandatarios.

A pesar de la gravedad del escenario, el diputado destacó la solidez de las instituciones venezolanas y el respaldo de la unión cívico-militar, bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien continúa guiando al país

RADIO MIRAFLORES | FOTO : CORTESÍA