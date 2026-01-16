Ministro Cabello entregó 45 patrullas a los Cuadrantes de Paz del estado Apure

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró el acto de entrega de equipos a los Cuadrantes de Paz del estado Apure.

Explicó que en esta ocasión se están adecuando 181 circuitos comunales y comunas, a quienes se les entrega un total de 45 patrullas, 362 motos y 181 teléfonos, como parte de las políticas para continuar fortaleciendo la seguridad y la paz del país.

“Nosotros teníamos en el estado Apure, 55 cuadrantes en comunas y gracias al esfuerzo organizativo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, hemos llegado a 181”, para atender a cada comuna como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro y lo ha ratificado la presidenta encargada Delcy Rodríguez, explicó el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Recordó que estos equipos se adquieren en medio de los constantes ataques que enfrenta el país, como parte de un esfuerzo articulado entre todos los niveles de gobierno.

Anunció que en la entidad se seguirá avanzando en el tema de la seguridad y se procederá a la instalación de unidades de cámaras, específicamente en San Fernando de Apure, «ya las verán», dijo.

Asimismo, indicó que la mejor manera de combatir la inseguridad es que el pueblo tenga el acceso directo a los medios. En ese sentido, pidió a las comunidades ser vigilante de que cada unidad entregada sea empleada para realizar el patrullaje en su jurisdicción.

El ministro Diosdado Cabello resaltó el trabajo en conjunto que realizan los organismos de seguridad del Estado para garantizar la paz de los venezolanos.

«Aquí estamos trabajando unidos y esa es la idea hermano gobernador. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, nuestras fuerzas policiales, todos trabajando unidos. Aquí nadie anda por su cuenta; todos bajo una misma dirección», reiteró.

Refirió que la orden de crear un Cuadrante de Paz por cada comuna y circuito comunal fue dada por el presidente Nicolás Maduro para fortalecer la organización en cada rincón del país.

