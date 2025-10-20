Inameh informa sobre perturbación atmosférica por paso de onda tropical número 48

Ciudad MCY.-Una perturbación atmosférica que crea el paso de la onda tropical número 48 al oeste del mar Caribe alertó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pero dicha situación, en los actuales momentos, no representa peligro directo para Venezuela.

De acuerdo a un reporte del organismo, emitido a las 2:30 de la tarde, se indica que el fenómeno climático se ubica a 220 kilómetros del Litoral central de Venezuela (cerca de los 67°W y 14°N).

El mismo desarrolla un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 35 km/h, que origina desarrollo convectivo y genera precipitaciones, además de actividad eléctrica. El pronóstico señala que la probabilidad de desarrollo ciclónico está en un nivel de 90 % en los próximos siete días, al aproximarse al Caribe Central.

En cuanto a la situación atmosférica de este lunes, pronosticó zonas nubladas acompañadas de precipitaciones de moderada intensidad y eventuales descargas eléctricas, en las siguientes áreas: Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Guárico.

Se estima que las condiciones meteorológicas continúen por las próximas dos horas.

