Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (Inameh), prevé , cielo parcialmente nublado con precipitaciones de intensidad variable en la mayor parte de Venezuela.

Según el reporte publicado por Inameh en sus redes sociales, en horas de la madrugada y la mañana se matendrán áreas nubladas generadoras de lluvias y chubascos en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Norte Costero, los Andes y Zulia.

Asimismo, detalla que durante la tarde y noche se espera un aumento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del país, siendo más intensos y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llano.

Entretanto, para la gran Caracas (Miranda – Distrito Capital – La Guaira), prevé que en la madrugada y primeras horas de la mañana, se mantendrá de parcial a nublado, con algunas precipitaciones dispersas. Mientras que para después del mediodía, se esperan algunas zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.

El Inameh tambien informó que, la onda tropical N° 29 se desplaza del centro al occidente del pais, generando abundante nubosidad productora de lluvias o lloviznas en áreas de nuestra guayana esequiba, bolivar, amazonas, llanos centrales/occidentales, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA