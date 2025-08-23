Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país

Foto del avatar

PorKaren Rodríguez

Ago 23, 2025

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (Inameh), prevé , cielo parcialmente nublado con precipitaciones de intensidad variable en la mayor parte de Venezuela.

Según el reporte publicado por Inameh en sus redes sociales, en horas de la madrugada y la mañana se matendrán áreas nubladas generadoras de lluvias y chubascos en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Norte  Costero, los Andes y Zulia.

Asimismo, detalla que durante la tarde y noche se espera un aumento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del país, siendo más intensos y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llano.

Entretanto, para la gran Caracas (Miranda – Distrito Capital – La Guaira), prevé que en la madrugada y primeras horas de la mañana, se mantendrá de parcial a nublado, con algunas precipitaciones dispersas. Mientras que para después del mediodía, se esperan algunas zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.

El Inameh tambien informó que, la onda tropical N° 29 se desplaza del centro al occidente del pais, generando abundante nubosidad productora de lluvias o lloviznas en áreas de nuestra guayana esequiba, bolivar, amazonas, llanos centrales/occidentales, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

FUENTE AVN || FOTO CORTESÍA 

Foto del avatar

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Venezuela

Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Deportes

Lucha libre femenina fue un torrente de oro

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Deportes

Ornelis Ortiz hace su mejor marca en el triple Panamericano Jr. de Asunción

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Venezuela

Ministro Ñáñez destaca responsabilidad de trabajadores en difundir la verdad de Venezuela

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez