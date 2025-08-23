Ministro Ñáñez destaca responsabilidad de trabajadores en difundir la verdad de Venezuela

Ciudad MCY.-“El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información es, esencialmente, el ministerio de las luces, pero también es el ministerio de las luchas más profundas, de las luchas más esenciales”, expresó este viernes el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, durante el acto de reconocimiento a trabajadores y trabajadoras de larga trayectoria en el 23° aniversario del relanzamiento de la institución.

“Y no porque otros ministerios no tengan un papel protagónico o un papel esencial, pero hay que saber, que nosotros llevamos sobre nuestros hombros, tenemos bajo nuestra investidura, la responsabilidad de mantener impoluto, mantener inexpugnable ese aliento y esa verdad de nuestro himno nacional”, agregó en su intervención, tras la ceremonia de entrega de botones por años de servicio.

En la sede del ministerio, el personal con 10, 15, 20 y hasta 30 años de servicio mostraron su alegría y satisfacción por este reconocimiento.

“Doy gracias a Dios por estos 30 años de servicio, vengo del antiguo ministerio de la Secretaría, Despacho ahora de la Presidencia y vine a formar parte de esta familia en el 2002 (…) y aquí estoy dando la batalla, dando la lucha”, expresó Carlos Jiménez, a Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, Jessica Calderón, con 15 años de trayectoria, destacó las muchas experiencias vividas, con infinidad de personas que han trabajado en la institución, “Entramos en gestiones de lucha, de batalla, de fuerza, en donde hemos dado todo y en donde se generan, como dijo nuestro ministro, estrategias para poder llevar a cabo la comunicación, donde no ha sido nada fácil, por la guerra comunicacional que se ha suscitado en nuestro país”.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MinCI) arribó a 23 años de revolución, luego que el 21 de agosto de 2002 el Comandante Hugo Chávez Frías relanzara el anterior Ministerio de Comunicación e Información, en un más modernizado organismo encargado de lo relacionado con la política comunicacional del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

VTV