Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Inaugurados con éxito los III Juegos Nacionales Comunales en Barbacoas

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Sep 18, 2025

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por promover el deporte y la integración comunitaria  se inauguraron, mediante un acto solemne los III Juegos Nacionales Comunales en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta (Barbacoas).

El evento deportivo, reunió a siete comunas de la localidad y busca promover en concordancia con el Plan de la Aragüeñidad y la Ley de las 7 Transformaciones un estilo de vida saludable y activo para todos sus habitantes, empleando el deporte como una herramienta para la organización de la base popular y transformación del tejido social.

 «Hoy renovamos el compromiso de construir una patria más justa, libre y próspera, donde el deporte, la cultura y la vida cotidiana se convierten en herramientas del poder popular y de transformación revolucionaria», afirmó el alcalde Julio Melo.

Acotó que, los juegos no solo buscan la competencia, sino también la edificación de valores fundamentales como la cooperación, la disciplina, la solidaridad y el respeto.

«Estos principios, a través de la formación de una escuela deportiva integral, buscan fortalecer la identidad del municipio y ofrecer a los niños y niñas un espacio para su sano desarrollo y disfrute».

PRENSA URDANETA | FOTOS: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Maracay se convierte en la capital del Ajedrez durante Campeonato Nacional Infantil 

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Insajuv certificó a jóvenes en diversas áreas

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Cuerpos de Seguridad y Prevención Ciudadana recibieron formación para un asertivo resguardo

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Aragua Gas logró atender a 40 mil familias en una semana

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino