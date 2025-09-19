Inaugurados con éxito los III Juegos Nacionales Comunales en Barbacoas

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por promover el deporte y la integración comunitaria se inauguraron, mediante un acto solemne los III Juegos Nacionales Comunales en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta (Barbacoas).

El evento deportivo, reunió a siete comunas de la localidad y busca promover en concordancia con el Plan de la Aragüeñidad y la Ley de las 7 Transformaciones un estilo de vida saludable y activo para todos sus habitantes, empleando el deporte como una herramienta para la organización de la base popular y transformación del tejido social.

«Hoy renovamos el compromiso de construir una patria más justa, libre y próspera, donde el deporte, la cultura y la vida cotidiana se convierten en herramientas del poder popular y de transformación revolucionaria», afirmó el alcalde Julio Melo.

Acotó que, los juegos no solo buscan la competencia, sino también la edificación de valores fundamentales como la cooperación, la disciplina, la solidaridad y el respeto.

«Estos principios, a través de la formación de una escuela deportiva integral, buscan fortalecer la identidad del municipio y ofrecer a los niños y niñas un espacio para su sano desarrollo y disfrute».

