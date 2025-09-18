Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Softbol igualó la cima en el panamericano sub-23

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Sep 18, 2025

CIUDAD MCY.- La selección masculina de softbol de Venezuela, categoría sub-23, igualó la cima de la clasificación del Panamericano que se celebra en la región argentina de La Pampa, luego de derrotar este miércoles 2 carreras por 1 a su similar de México, en un cerrado encuentro disputado en el estadio Arnaldo Bautista Gómez de Santa Rosa.

La ofensiva criolla estuvo comandada por el bate del segunda base Ángel Adames, quien ligó de 4-2 con par de carreras remolcadas. Ambas anotaciones llegaron en la parte alta de la segunda entrada gracias a un imparable de Adames que sirvió para mandar a la goma a los corredores Kleiver Rodríguez y José Miguel Blanco.

En tanto, el lanzador Eduardo Juárez alcanzó su cuarta victoria en el torneo tras laborar siete entradas en las que recibió un hit, una carrera sucia, otorgó par de boletos y recetó seis ponches para dejar su efectividad en 1.11. A su vez, la derrota fue para Carlos Parra al tolerar seis incogibles, par de rayitas, ambas sucias, con un boleto y 16 ponches.

La victoria coloca al equipo nacional en la segunda posición de la clasificación con registro de cuatro triunfos y una derrota, mientras que México es primero con el mismo récord. Argentina y Estados Unidos presentan balance de tres victorias y una caída, seguidos por Canadá (3-2), República Dominicana (1-4), Guatemala (1-4) y Perú (0-5).

Venezuela volverá a la acción en el Panamericano que reparte cuatro cupos al Mundial este jueves en el choque que sostendrá ante la anfitriona Argentina, a partir de las 6:30 de la tarde.

MINDEPORTE | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

GBA reactiva icónicas fuentes luminosas de la avenida Bolívar en Maracay

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Mundo

Canciller destaca avances en la relación China – Venezuela

18 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Reinaugurado Consultorio Popular Tipo II «Cuatricentenaria» en San Sebastián

18 de septiembre de 2025 Milexis Pino
Mundo

Diputados argentinos rechazan vetos de Milei a la salud y educación

18 de septiembre de 2025 Beatriz Guilarte