Inaugurados Juegos Olímpicos de Invierno 2026

CIUDAD MCY.- Los Juegos Olímpicos de Invierno están de vuelta, y la fiesta ya comenzó en Italia con una ceremonia de apertura repleta de estrellas que incluye a Andrea Bocelli y Mariah Carey.

La ceremonia principal se lleva a cabo en el famoso estadio San Siro en Milán, pero también hay eventos satélite en otras ciudades porque estos son los Juegos Olímpicos más dispersos de la historia.

La ceremonia de apertura siempre sirve como una gran muestra del patrimonio cultural del país anfitrión y un momento simbólico para los atletas de todo el mundo que participan en el Desfile de las Naciones.

Durante la inauguración de estos JJOO, Nicolás Claveau hizo acto de presencia en el desfile como el único atleta y abanderado de Venezuela. Junto a él estuvo Guillermo Racero, quien ejerce como jefe de misión y entrenador de Claveau.

El esquiador de 20 años nació en Lechería, estado Anzoátegui, pero a los dos años se mudó a Canadá y creció en Quebec. Si bien sus inicios en el deporte fueron representando a dicho país, al final su deseo por competir con los colores de Venezuela se hizo realidad tras sumar los puntos necesarios en la Copa del Mundo de la FIS, en Finlandia, en diciembre de 2025.

FUENTE AGENCIAS

FOTOS: CORTESÍA