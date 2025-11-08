Inauguran sede del servicio de Policía de Investigación Penal en Aragua

CUIDAD MCY.-Con el propósito de fortalecer el sistema de justicia y garantizar mayor respuesta a los habitantes del estado Aragua, fue inaugurada la nueva sede del Servicio de Policía de Investigación Penal en el municipio Linares Alcántara, en el estado Aragua.

Así lo informó el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, M/G Danny Ferrer Sandrea, quien destacó que estos espacios estarán conformados en un inicio por dos patrullas, dos motocicletas y 16 funcionarios, quienes trabajarán de forma articulada con el Ministerio Público, para agilizar y fortalecer la orden de inicio de investigaciones en casos de delitos cuyas penas sean inferiores a ocho años.

Esta instalación se convierte en la tercera sede operativa del servicio en la entidad, y estará encargada de atender los municipios Mariño, Linares Alcántara y Libertador. Durante el acto, el viceministro Ferrer Sandrea expresó que “ustedes, señores oficiales del Servicio de Investigación Penal, coadyuvan a esa gobernanza, a esa tranquilidad, a ese orden interno. Es fundamental para nosotros lograr ese Estado de justicia y de derecho”.

Igualmente, recordó que los comandos policiales, militares y políticos son espacios de puertas abiertas para la atención del pueblo venezolano. El acto contó con la presencia del alcalde del municipio Linares Alcántara, Víctor Bravo Escalante; el G/B Raúl Parra, director de la Policía del estado Aragua junto a representantes del Poder Popular, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta nueva sede que busca consolidar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia en la región.

“Sigamos adelante, sin desmayo, al proteger al pueblo, porque como lo decía nuestra representante del poder popular: solo el pueblo salva al pueblo. La paz debe prevalecer sobre todas las cosas”, dijo.

Estas acciones forman parte de las líneas estratégicas de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, política pública en materia de seguridad ciudadana que busca consolidar los espacios para la garantía de la justicia, tal como lo ha indicado el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

PRENSA MPPRIJJP | FOTO CORTESÍA