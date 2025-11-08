Habitantes de Turmero planifican festividades de la Virgen Niña en Paya

La populosa comunidad del municipio Mariño se reunirá durante el mes de noviembre para conmemorar a su Patrona en eventos festivos como muestra de devoción

CUIDAD MCY.-El párroco, José Luis Sánchez junto a la secretaria parroquial, Petra Suárez, ambos pertenecientes a la parroquia de La Virgen Niña en Rosario de Paya en Turmero, estuvieron presentes en las instalaciones de Ciudad MCY con el fin de expresar su entusiasmo debido a las próximas actividades festivas y conmemorativas de La Virgen Niña.

El sacerdote aprovechó la visita para ofrecer detalles sobre esta actividad y expuso, “La Virgen Niña nosotros la conocemos especialmente por la infancia de la Virgen María. Nosotros conocemos diferentes advocaciones de nuestra madre (…); esto surgió principalmente como una idea para el santuario de los niños a nivel nacional del padre José Pan Lago”.

Sánchez destacó que en la parroquia Virgen de Niña de Rosario Paya, la comunidad de Turmero ha tenido el privilegio de tener su vocación mariana presente en todo momento, y que este tipo de eventos promueven la devoción católica para la comunidad aragüeña.

Por su parte, la secretaria parroquial, añadió: “La fe en la Virgen Niña nace desde que uno va creciendo, va creyendo en María, lógicamente si creen en Jesús tiene que creer en María, porque María fue ese vínculo, por dónde Jesús vino al mundo. Esto es un tema muy hermoso, que en la parroquia nos llena”

Finalmente, tanto el párroco como la secretaria parroquial, invitaron a las comunidades principales de Turmero a sumarse a estas actividades religiosas y patronales desde el lunes 10 hasta el 21 del mes de los corrientes, como el aniversario 23 de la parroquia y las misas de consagración en tributo a la patrona Virgen Niña de Paya.

DIEGO BERRIOS (PASANTE) | FOTOS | CORTESÍA