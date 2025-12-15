Ciudad MCY

Venezuela condena antisemitismo en Australia

PorBeatriz Guilarte

Dic 15, 2025

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Venezuela condenó este lunes el violento ataque perpetrado contra civiles en la playa de Bondi Beach, en la ciudad de Sídney, Australia, que dejó un saldo de 15 personas asesinadas.

En un comunicado, el Estado venezolano expresó sus sinceras condolencias y solidaridad con la comunidad judía, «víctimas de este horrendo atentado, en medio de una celebración religiosa«.

El canciller Yván Gil difundió un texto por su cuenta en la plataforma Telegram. En él, Venezuela reafirma que ninguna forma de violencia contra la población civil puede jutificarse, sin importar su motivación, origen o contexto.

Además, señala que «los actos de odio, intolerancia y terrorismo constituyen graves violaciones a los principios del derecho internacional y a los valores fundamentales de la humanidad«.

En este sentido, el Gobierno bolivariano reitera su compromiso con la paz, la convivencia entre los pueblos y el respeto mutuo entre culturas y religiones, y hace un llamado a rechazar toda expresión de violencia y discriminación.

Según medios internacionales, los sospechosos que fueron identificados como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24, portando un rifle abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la playa.

No hay evidencia de que estas personas formaran parte de una célula”, dijo el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, al tiempo que subrayó que estaban motivadas por una ideología extremista y antisemita.

Albanese declaró que «es una perversión extrema del islam la que ha dado lugar a estas consecuencias catastróficas”, agregó.

RADIO MIRAFLORES  |  FOTO CORTESÍA

