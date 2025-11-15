Ciudad MCY

Precipitaciones variables se estiman en diversas regiones del país

PorRafael Velásquez

Nov 15, 2025

Ciudad MCY.-Este sábado en horas de la mañana persisten sobre el territorio nacional cielo poco nublado a despejado. Asimismo, no se descarta cielo con nubosidad fragmentada y áreas nubladas con precipitaciones variables, en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Apure, los Andes y el Zulia.

En horas de la tarde y la noche se espera la formación de nubosidad convectiva de rápida evolución, asociada a precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Apure, oeste de Barinas, los Andes y Zulia, señala el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh indica que habrá actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y los vientos alisios más intensos que aportarán humedad, así como condiciones que son reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, en horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que en horas de la tarde y noche se pronostica un aumento de la nubosidad acompañada de lluvias o lloviznas aisladas, especialmente en zonas de montaña.

La temperatura máxima para la ciudad de Caracas oscilará en 30°C, mientras que la mínima en torno a los 17°C. El viento estará de leve a moderado.

