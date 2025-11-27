Estudiantes aragüeños demostraron su rol protagónico en la Primera Consulta Popular Universitaria

La actividad fue un éxito electoral que marcó el inicio de una importante acción en la que los estudiantes universitarios tomaron parte en unos comicios con el objetivo de mejorar sus respectivas casas de estudios

Ciudad MCY.-Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 27 de noviembre la comunidad estudiantil de cinco universidades del estado Aragua participó activamente en la Primera Consulta Popular Universitaria Aragüeña 2025.

La jornada, iniciativa de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, busca otorgar a los jóvenes un papel protagónico en la toma de decisiones para buscar soluciones que atiendan las necesidades de sus casas de estudio.

La consulta se desarrolló simultáneamente en la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), Universidad Experimental Simón Rodríguez (Unesr), Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua “Federico Brito Figueroa” (UPTA) y en la aldea de la Misión Sucre de la entidad aragüeña, en la que participaron más de 25.000 electores provenientes de las mencionadas instituciones.

En esta fiesta electoral los estudiantes, profesores, personal administrativo, obrero y directivo ejercieron su voto de en el que seleccionaron uno de los sietes proyectos en materia de transporte, infraestructura, salud, deporte y dotación de equipos, de los cuales los ganadores serán financiados por el Gobierno Nacional y regional.

PROYECTOS TRANSFORMADORES

La UCV núcleo Aragua contó con tres mesas electorales en el que los jóvenes con su cedula de identidad laminada lograron seleccionar el proyecto de mayor interés, entre los cuales estuvieron; mejoras en el tendido eléctrico, equipamiento al centro de estudiantes, reparación de laboratorio, residencia estudiantil, instalación de bomba de agua, instalación de un ciber y la recuperación de la pared perimetral.

De igual manera, en la Unefa núcleo Aragua, la actividad fue un total éxito en la que fueron instaladas dos mesas electorales y participaron 2.372 jóvenes que eligieron entre proyectos como, la recuperación de los baños, dotación de mesas y sillas, reacondicionamiento de la cancha, dotación de transporte, recuperación del comedor, dictar talleres y diplomados y la impermeabilización de los edificios.

Asimismo, en las instalaciones de la UNESR núcleo Aragua la consulta fue una extraordinaria jornada en la que se instalaron dos mesas electorales y contó con la participación activa de 9.260 personas que votaron por distintos proyectos para su casa de estudio, entre ellos, la dotación de mesas y sillas, reparación de baños, equipamiento de laboratorios, recuperación del transporte estudiantil, la pintura de ambos módulos, la dotación de equipos tecnológicos para la sala virtual, y la construcción de una cancha de usos múltiples.

Por su parte, en las instalaciones de UPTA “Federico Brito Figueroa”, el proceso de elecciones se desarrolló de manera fácil y rápida, ya que contó con la instalación de tres mesas electorales en el que 12.744 votantes seleccionaron proyectos como, la creación y dotación de un laboratorio de análisis químico, la repotenciación y adquisición de insumos para las unidades de transporte, la creación de un taller universitario de reparación de electrónica general, la creación y dotación de un laboratorio especializado en reparación de equipos médicos , la instalación de un laboratorio de información contable y administrativo, la recuperación de los baños y la adquisición de servidores de alto rendimiento y adecuación de la infraestructura tecnológica para la IA generativa.

A su vez, en la aldea de la Misión Sucre 184 estudiantes se congregaron en paz y alegría para ejercer su voto en la consulta y seleccionar propuestas como el banco de transformación para la adecuación de la electricidad y compra del cableado, el reacondicionamiento de los baños, el equipamiento de mesas y sillas para el aula de la aldea Gran Mariscal de Ayacucho, la recuperación de la cancha deportiva, la rehabilitación de la fachada , la compra de un transporte para el traslado de estudiantes del turno nocturno y la compra y equipamiento de la sala de informática.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA ARAGÜEÑA

Este proceso democrático se desarrolló de manera fácil y rápida en el que los estudiantes demostraron su rol protagónico y compromiso con sus respectivas casas de estudios.

Arianna Llanos, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, mencionó que la jornada electoral fortalecerá la democracia participativa y protagónica de la juventud.

«Hoy tenemos la oportunidad como estudiantes de poder solicitar o exponer cuáles son los proyectos que van a quedar electos para este gran proceso de consulta donde se beneficiarán estas cinco universidades, y que no solo son los estudiantes, es toda nuestra comunidad universitaria que define cuál es esa prioridad de este espacio universitario y que gracias a nuestra gobernadora, Joana Sánchez y el presidente, Nicolás Maduro estaremos recuperando eso que han decidido nuestros estudiantes».

Por su parte, Mariana Camacho coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitarios de Aragua expresó que la actividad fue «un extraordinario éxito en las cinco universidades, los estudiantes esperaron su turno para participar en la consulta y con estos resultados estoy segura que con la ayuda de la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro aquí en Aragua seguiremos realizando consultas universitarias».

Finalmente el bachiller, Erick Rojas manifestó que los proyectos ganadores transformarán las cinco casas de estudios.

«Nunca había visto a mis compañeros tan animados, porque todos estamos participando en la consulta con siete propuestas que están enfocadas en mejorar la calidad de vida de todos nosotros”.

PRENSA GBA |FOTOS GBA