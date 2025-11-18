Inician trabajos de rehabilitación del CDI Hugo Chávez en Ribas

CIUDAD MCY.- En aras del fortalecimiento del sistema de salud público, se inició la rehabilitación del CDI (Centro de Diagnóstico Integral) Comandante Supremo Hugo Chávez, en La Mora, municipio Ribas, así lo informó el alcalde de la entidad, Juan Carlos Sánchez destacando que esta acción va enmarcada en la 4ta transformación orientada por el presidente Nicolás Maduro.

Detalló el Alcalde, que hace unas semanas atrás realizó una inspección a estos espacios y ahora proceden a realizar estos trabajos que contemplan la climatización, impermeabilización, reparación de instalaciones sanitarias, alumbrado, adecuación de espacios para el área oftalmológica, odontología, rayos x y endoscopia.

Sumado a la restauración y rehabilitación del quirófano, la reparación de aires acondicionados, además, se realizó la dotación de 3 equipos tipo split y 10 equipos periféricos.

“Nuestro Presidente ha hecho un gran esfuerzo para realizar está importante dotación de equipos de última generación, de alta tecnología que viene a fortalecer los diferentes servicios presentes en el CDI, incluyendo la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) que esperamos pueda ser entregado en las próximas semanas, para brindarle mejor atención a nuestro pueblo”, dijo Sánchez.

Durante el anuncio, el Alcalde estuvo acompañado de voceros y voceras de la Sala de Autogobierno de la Comuna Cacique Guaracarima, el director del ASIC Castor Nieves Ríos y personal de trabajo del centro de salud, reiterando su agradecimiento al Jefe de Estado, a la Ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez Viña y a la Gobernadora, Joana Sánchez.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA