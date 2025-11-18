SNPS Aragua conmemoró Semana Mundial contra la Diabetes

Desde las 43 ASIC y 18 hospitales de la entidad aragüeña, la celebración sirvió para concientizar a la población sobre prevención y control de esta enfermedad caracterizada por los elevados niveles de glucosa en la sangre

CIUDAD MCY.-El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) del estado Aragua conmemoró la Semana Mundial contra la Diabetes, bajo el lema Conoce Tu Diabetes y Toma el Control, con diversas actividades desde las 43 Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC), y 18 hospitales de la entidad aragüeña.

La Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano, destacó la importancia de este tipo de actividad, que busca concientizar a la población aragüeña, sobre la prevención y control de esta enfermedad crónica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre.

Expresó su agradecimiento a todo el equipo de la coordinación regional del programa endocrino metabólico y de Farmacias Comunitarias, quienes organizaron la actividad central en los espacios de la Corporación de Salud, donde participaron más de 40 adultos mayores de la comunidad de La Cooperativa y trabajadores del sector salud, quienes disfrutaron de refrigerio y entrega de medicamentos.

La Autoridad Única en Salud de Aragua, informó que desde el equipo de salud de la entidad aragüeña, está comprometido a garantizar la prevención y promoción de la salud, en pro de fortalecer el bienestar físico y atención médica gratuita a la población aragüeña.

En la jornada se realizaron sesiones educativas sobre la diabetes a los adultos mayores, la alimentación sana y estilos de vida saludables, la psicología en pacientes diabéticos. La actividad finalizó en un ambiente de alegría y actividad física a cargo de la agrupación Bailopower, además de una presentación musical.

Del mismo modo, en el Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay (HCM), a través del Servicio de Medicina Interna, realizó la Jornada de Despistaje de Diabetes, donde se atendieron más de 46 personas entre pacientes y trabajadores del principal centro de salud de la entidad, con entrega de medicamentos, pesquisa de tensión arterial, talla y peso.

Igualmente, se realizó un conversatorio sobre la importancia de la prevención en la lucha contra la diabetes, y finalizó con una actividad recreativa, para garantizar atención especializada gratuita y de calidad a todos por igual.

Dichas acciones se realizan bajo los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez en impulsadas por la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS CORTESÍA