Iniciaron los III Juegos Deportivos Comunales 2025 en FLA

Ciudad MCY.- El municipio Francisco Linares Alcántara se llenó de alegría y espíritu deportivo con la gran inauguración de la fase municipal de los III Juegos Deportivos Comunales (JUDENACOM) 2025. El evento, que tuvo lugar en el Complejo Deportivo Luis Pacheco, congregó a cientos de deportistas, consejos comunales y comunas, quienes celebraron la fuerza y el talento de la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde Víctor Bravo, quien oficializó el inicio de esta importante competencia deportiva. Durante su intervención, el alcalde destacó la relevancia de la iniciativa para el desarrollo local.

“Esto es masificación pura. Desde nuestros consejos comunales surgirán los próximos campeones que nos representarán a nivel nacional”, afirmó el alcalde Bravo con entusiasmo desde el Gimnasio Luis Pacheco, subrayando la visión de los juegos como un semillero de talentos.

Bravo también detalló la amplitud de la oferta deportiva, diseñada para incluir a todos los sectores de la población, desde la juventud hasta los adultos mayores.

“Tenemos 22 disciplinas, desde el fútbol hasta el ajedrez, con deportes adaptados y juegos tradicionales como las metras, el trompo y la perinola. ¡Hasta bailoterapia y festival para nuestros adultos mayores!”, enumeró, resaltando el carácter inclusivo y diverso de los JUDENACOM.

El burgomaestre concluyó su discurso agradeciendo el inquebrantable compromiso del Presidente Nicolás Maduro y la Gobernadora Joana Sánchez con el pueblo linarense, lo que ha permitido la realización de estos juegos.

“Seguimos trabajando por fortalecer y construir la patria a través del deporte”, sentenció, reafirmando el propósito social y transformador de las actividades deportivas.

Por su parte, Rosa Pérez, vocera de un consejo comunal participante, expresó el sentir de la comunidad: “Nuestros hijos tienen la oportunidad de competir sanamente y mostrar su talento. Es un orgullo ver cómo se integra toda la comunidad”, manifestó, resaltando el valor integrador del evento y el impacto positivo en las familias.

Los III Juegos Deportivos Comunales 2025 en Francisco Linares Alcántara prometen ser una plataforma para el descubrimiento de nuevos talentos y un espacio de encuentro y celebración para toda la comunidad, consolidando el deporte como pilar fundamental para el bienestar y el progreso del municipio.

