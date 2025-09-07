Atletas aragüeños rinden tributo al Taekwondo

***»El taekwondo con más de 200 años de historia reconocida surgió en Corea y comparte sus orígenes con otras artes marciales asiáticas, tales como el kung fu y el karate, entre otras***

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Internacional del Taekwondo, atletas del estado Aragua visitaron esta casa editorial para rendir homenaje a esta disciplina que ha marcado sus vidas y fortalecido valores en la comunidad taekonwdista.

Esta fecha, establecida por la Federación Mundial de Taekwondo en 2006, conmemora la inclusión oficial del taekwondo como deporte olímpico por el Comité Olímpico Internacional en 1994.

Durante la entrevista en Ciudad MCY, los deportistas destacaron la trascendencia del taekwondo y su impacto en la formación integral de ciudadanos.

El entrenador Kabir Torres subrayó la importancia de su masificación en el estado, donde más de 600 alumnos practican esta disciplina desde edades tempranas hasta la adultez.

Recientemente, la delegación aragüeña brilló en el Campeonato Nacional Juvenil de Taekwondo en Mérida, obteniendo dos medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce. Actualmente, se preparan para competir en la modalidad punsé, un esquema de combate sin contacto, que se celebrará en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

“El taekwondo es más que un deporte, es un estilo de vida. Queremos formar buenos ciudadanos”, expresó Torres.

Guillermo Rodríguez, cinturón negro tercer dan y entrenador en la Academia que lleva su nombre, compartió su trayectoria desde los cuatro años de edad. Para él, el taekwondo ha sido una escuela de disciplina, perseverancia y valores.

“Este arte marcial enseña a controlar el cuerpo y la mente. Fomenta el equilibrio físico y emocional, especialmente en edades tempranas”, afirmó Rodríguez, quien ha representado a Aragua en competencias nacionales e internacionales, incluyendo Aruba y República Dominicana.

Por su parte, Eimy Pérez, atleta destacada y actual selección nacional, relató cómo el taekwondo transformó su vida desde los nueve años.

“Gracias al taekwondo soy más disciplinada y madura. En los Juegos Centroamericanos Escolares 2023 obtuve medalla de bronce, una experiencia inolvidable para nuestro equipo”, comentó.

Los testimonios de estos atletas reflejan el compromiso del estado Aragua con el desarrollo del taekwondo como herramienta de formación personal y deportiva y el taekwondo se alza como símbolo de esfuerzo, superación y valores que trascienden el tatami.

REINA BETANCOURT|| FOTO CORTESÍA