Gobierno Bolivariano inauguró la Av. Samuel Vásquez en Cagua

***Esta importante beneficia a más de 15 mil familias en Sucre ***

CIUDAD MCY.- Reafirmando su compromiso con la transformación vial y en el marco de los primeros 100 días de gestión de gobierno, el alcalde del municipio Sucre Wilson Coy, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez inauguraron la nueva avenida Samuel Vásquez en Cagua, arteria vial que interconectará 5 comunidades sucrenses y beneficiará a más de 15 familias.

Al respecto, Joana Sánchez, gobernadora del estado Aragua, informó que está nueva vialidad se encuentra enmarcada en la Segunda transformación del Plan de las 7T, “La construcción de más Ciudades Humanas” promovido por el presidente Nicolás Maduro.

Señaló, que a la avenida Samuel Vásquez ubicada entre las comunas La Gran Carpiera y Rafael Urdaneta, se le realizó una intervención integral con el objetivo de modernizar la infraestructura y ofrecer mejores vías a las vecinas y vecinos. Enfatizó el esfuerzo del ejecutivo nacional y del Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, de avanzar en el mejoramiento de los servicios públicos para el vivir bien de las y los venezolanos.

Por su parte, Wilson Coy, alcalde del municipio Sucre, detalló que la construcción de la avenida incluyó la remoción de 5 mil metros cuadrados de capa vegetal, instalación de 12 metros lineales de tuberías de 43 pulgadas, 3 mil 630 metros cúbicos de relleno, así como la colocación de 1.090 toneladas de asfalto, la construcción de 2 mil 212 metros lineales de aceras y brocales, 470 metros de isla central, 240 metros cuadrados de losa y la instalación de 27 postes, 57 brazos con su lámparas.

De igual forma, para garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, se realzó la demarcación vial y se instalaron 1.000 tachas reflectivas y 100 tipo LED, así como las señalizaciones y colocación de vayas de seguridad vial.

En cuanto al ornato y paisajismo, el mandatario señaló que el equipo de la Alcaldia del municipio Sucre, realizó la reforestaron de las áreas verdes con la siembra de 46 apamates y 29 acacias, además también se pintaron 1.200 metros lineales de pared perimetral y se elaboraron murales artísticos.

Por último, las autoridades informaron que con la apertura de la avenida Samuel Vásquez, los vecinos también contarán con una nueva línea de transporte público la cual brindará un traslado seguro a los vecinos desde Corozal, pasando por La Ciudadela, Haciendita, el Centro hasta llegar al sector Tamborito, conectando así tres Circuitos Comunales del municipio Sucre.

PRENSA SUCRE