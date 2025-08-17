Realizada Mega jornada de alimentación en Zamora

***La jornada ofreció una amplia variedad de productos incluyendo víveres, proteínas, artículos de limpieza y aseo personal***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado para asegurar la distribución de alimentos en las comunidades, las empresas Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercado de Alimentos (Mercal), llevó a cabo una mega jornada de alimentación en el municipio Zamora.

La iniciativa propia del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez garantiza que los aragüeños realicen la compra de los productos de la cesta básica a precios solidarios.

La jornada ofreció una amplia variedad de productos incluyendo víveres, proteínas, artículos de limpieza y aseo personal.

La jornada permitió que los habitantes de la zona adquirieran los productos esenciales en la cercanía de su comunidad, reduciendo la necesidad de desplazarse a mercados convencionales.

Durante el evento, se distribuyeron más de seis mil toneladas de alimentos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria de los habitantes de la región.

Esta actividad forma parte de un despliegue continuo de Alas y Mercal en los 18 municipios del estado Aragua, con el objetivo de garantizar que los mejores productos lleguen a manos de las familias aragüeñas.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA