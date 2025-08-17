Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Realizada Mega jornada de alimentación en Zamora

PorRafael Velásquez

Ago 17, 2025

***La jornada ofreció una amplia variedad de productos incluyendo víveres, proteínas, artículos de limpieza y aseo personal***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado para asegurar la distribución de alimentos en las comunidades, las empresas Alimentos Aragua Socialista (ALAS) y Mercado de Alimentos (Mercal), llevó a cabo una mega jornada de alimentación en el municipio Zamora.

La iniciativa propia del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez garantiza que los aragüeños realicen la compra de los productos de la cesta básica a precios solidarios.

La jornada ofreció una amplia variedad de productos incluyendo víveres, proteínas, artículos de limpieza y aseo personal.

La jornada permitió que los habitantes de la zona adquirieran los productos esenciales en la cercanía de su comunidad, reduciendo la necesidad de desplazarse a mercados convencionales.

Durante el evento, se distribuyeron más de seis mil toneladas de alimentos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria de los habitantes de la región.

Esta actividad forma parte de un despliegue continuo de Alas y Mercal en los 18 municipios del estado Aragua, con el objetivo de garantizar que los mejores productos lleguen a manos de las familias aragüeñas.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Especial

Ocumare Renace Gracias al Plan de Desarrollo Integral de las Costa

17 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Aragua fue sede del 3er Congreso Nacional de Bandas de Marcha 2025

17 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Aragüeños se sumaron al reto deportivo del Maracay Run

17 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Reinaugurado Consultorio Popular Tipo II en el sector cuatricentenario de San Sebastián

17 de agosto de 2025 Rafael Velásquez