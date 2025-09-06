INIDI Aragua conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena

***Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una vibrante muestra cultural, que incluyó artesanía de los pueblos Warao, Wayuu y Eñepa, así como una exhibición y compartir de gastronomía, cuadros y arte corporal***

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Idiomas Indígenas (INIDI) División Aragua, se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena con un emotivo evento celebrado en el Centro Cultural Higuaraya Capanaparo, dirigido por Higuaraya Silva.

La actividad tuvo como objetivo honrar y visibilizar la resiliencia y las inmensas contribuciones de las mujeres indígenas a la sociedad y la conmemoración sirvió como un espacio para reconocer a las mujeres indígenas como guardianas fundamentales de la cultura, las lenguas y los territorios.

Su lucha incansable por la justicia social y la defensa de sus derechos fue destacada como una fuente de inspiración para todos. Asimismo, fue el momento ideal para celebrar los 51 años desde su fundación del Centro Cultural Higuaraya Capanaparo.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una vibrante muestra cultural, que incluyó artesanía de los pueblos Warao, Wayuu y Eñepa, así como una exhibición y compartir de gastronomía, cuadros y arte corporal. La danza Younna Wayuu fue uno de los momentos más especiales, permitiendo a las participantes conectar profundamente con sus orígenes.

ESPECIAL ASISTENCIA

El evento contó con la presencia especial de diversas autoridades y representantes, incluyendo a la directora estadal del INIDI, Nohemí Fernández, legislador de Aragua, Abdael Hernández, y el director general de Nichos Etnolingüísticos del Distrito Capital, Eddy Pocaterra. También asistieron representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Ministerio de Educación y el Gabinete de Cultura de Aragua.

VOZ Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA

En sus declaraciones, la directora Noemy Fernández expresó la importancia de esta celebración: “El Día Internacional de la Mujer Indígena nos permite reafirmar el derecho de sus voces a ser escuchadas en todos los espacios» dijo, además destacó que es fundamental promover una cultura de respeto, reconocimiento y apoyo a sus liderazgos, y trabajar sin descanso para erradicar todas las formas de violencia y discriminación que han enfrentado por siglos.

Además, se contó con la intervención del facilitador del idioma Wayuunaiki del estado Zulia, Lizardo González, quien dirigió un emotivo mensajes a las mujeres en su lengua, así como del legislador Hernández quien se comprometió con la territorialización de los pueblos indígenas de Aragua para formar parte de los Consejos Comunales con el fin de que estos participen en las políticas, los proyectos y el desarrollo de las comunidades donde hacen vida.

El INIDI reafirmó su compromiso con el empoderamiento de las mujeres indígenas, subrayando que cualquier iniciativa dirigida a sus comunidades debe ser acompañada y promovida por ellas mismas, reflejando así la riqueza y diversidad de sus perspectivas.

PRENSA INIDI ||FOTOS CORTESIA