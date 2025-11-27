Ribas se reunirá para el rescate del parque La Estación

CIUDAD MCY.- A pocos días de la gran jornada que marcará el inicio de la recuperación del parque La Estación, pulmón vegetal del municipio José Félix Ribas, pautada para este fin de semana 29 de noviembre, autoridades locales reiteran el llamado a los movimientos ecologista, senderistas y comunidad en general para que se sumen a esta gran jornada para brindar al pueblo espacios dignos para el deporte, la recreación y el turismo.

Durante una inspección realizada por algunos de los coordinadores de la jornada, Evelys Lugo, coordinadora de Turismo del municipio, comentó que la acción cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Ribas y resaltó la importancia de la participación de todas las personas u organizaciones que se quieran sumar, por el extenso territorio, la espesa vegetación, y que además de ser un espacio natural, al mismo tiempo representa un lugar histórico y turístico para la ciudad.

Enfatizó la Coordinadora, que las personas que se sumen a esta bonita e importante labor, deben ir con atuendo cómodo y llevar implementos de trabajos que utilizarán en las áreas en que se van a desempeñar.

Cabe señalar, que también se sumaron Inparques y diferentes organismos de seguridad del estado que hacen vida en el municipio, quienes posteriormente establecerán mesas de trabajo para garantizar la seguridad de dichos espacios, para mayor tranquilidad para propios y visitantes.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA