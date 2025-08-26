Instalada comisión de servicios públicos e infraestructura en Zamora

*** Entre los principales acuerdos, surgió la idea de tomar un encuentro ordinario al mes para sancionar las problemáticas y plantear soluciones a las mismas ***

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de organizar las Agendas Concretas de Acciones (ACA), los concejales del municipio Zamora, junto al pueblo legislador instalaron la Comisión Permanente para la Administración de Servicios Públicos, Vivienda, Hábitat e Infraestructura, Catastro y Tierra.

El acto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura «Rafael Bolívar Coronado», y fue de provecho para debatir sobre temas de interés colectivo como el transporte y la titularidad de la tierra.

Romer Pérez, vicepresidente de la comisión, mencionó que asumir esta responsabilidad conlleva amor y compromiso por garantizar mejores condiciones de vida a la población, y dejar que estos asuman su rol protagónico en la era de gobernanza comunal. “Estamos aquí para que cada ciudadano no solo reconozca su problemática, sino que también se convierta en parte de la solución».

Entre los principales acuerdos, surgió la idea de tomar un encuentro ordinario al mes para sancionar las problemáticas y plantear soluciones a las mismas.

La oportunidad fue ideal para hacer un llamado a la conciencia de los pobladores, “es necesario que la comunidad se organice, muchas nosotros veces tenemos la solución a la mano”.

En las próximas reuniones, la invitación está abierta a todo el público, pues resulta fundamental que los representantes de cada sala de autogobierno se involucren en la edificación de estrategias claras y adaptadas a la realidad.

Es importante señalar que, los voceros del poder legislativo local trabajaran de la mano con la alcaldesa Anahis Palacios, en miras de concretar el proyecto revolucionario que el Presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez plasmaron en el Plan 7T y Plan de la Aragüeñidad, respectivamente.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA