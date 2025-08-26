Ministerio de Comercio de Aragua y Sundde activan operativo “Vacaciones Felices 2025”

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de asegurar que los ciudadanos disfruten plenamente de la temporada vacacional, el Ministerio de Comercio del estado Aragua, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha puesto en marcha el operativo “Vacaciones Felices 2025”.

La iniciativa se lleva a cabo en los distintos terminales de Maracay, en coordinación con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y los distintos cuerpos de seguridad. Este despliegue responde a las directrices del presidente Nicolás Maduro, el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas y la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.

La activación de este operativo no solo se enfoca en el cumplimiento de las normativas, sino que también tiene como fin primordial brindar tranquilidad y confianza a los viajeros. La supervisión constante de los precios y la vigilancia en los terminales de transporte aseguran que los ciudadanos no sean víctimas de la especulación ni del sobreprecio.

Para muchas familias, viajar durante las vacaciones representa un esfuerzo económico importante. La presencia de los funcionarios del Ministerio de Comercio y la Sundde garantiza que los costos de los pasajes y productos se mantengan en un rango justo, lo que les permite planificar sus gastos sin sorpresas desagradables. Este control de precios es una medida esencial para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, garantizando así un acceso equitativo al derecho a la recreación y el disfrute.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA